Vaimalama Chaves Miss Tahiti 2018

C'est ce vendredi soir que la nouvelle Miss Tahiti, Vaimalama Chaves , a été élue dans les jardins de la mairie de Papeete. Sur le thème du mana, les dix candidates ont défilé devant un public charmé et le jury présidé par Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016.



Une soirée présentée par trois anciennes Miss, Hinarere Taputu, Mehiata Riaria et Vaimiti Teiefitu.



Après des passages tous plus élégants et glamours les uns que les autres, mélangeant chants, danses polynésiennes et musiques modernes les quatre finalistes sélectionnées ont été Vaimalama Chaves, Tihina Ropiteau, Vehi Boudot, Emehe Dezerville.



Le défilé en tenues végétales, particulièrement travaillées, a permis par ailleurs à Ravahere Munoz de remporter le prix du plus beau costume. Elle a également remporté le prix du coup de coeur du Comité.



Et c'est finalement Vaimalama Chaves qui a été élue Miss Tahiti 2018. La première dauphine est Emehe Dezerville. La deuxième dauphine est Vehi Boudot. Miss Heiva est Tihina Ropiteau. Vaimalama Chaves représentera la Polynésie à Miss France au Zénith de Lille en décembre. Election qui sera retransmise en direct sur TNTV.