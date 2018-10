Vaiaau Va’a ou les femmes à la manoeuvre

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Nous sommes à quelques jours du coup d’envoi de la Hawaiki Nui vaa. La préparation est intense pour cette toute nouvelle formation de l’île sacrée. Les rameuses classées séniors, enchainent les entrainements.Pour cet ultime entrainement « long line », ces dames travaillent les démarrages et les astuces pour récupérer au maximum. Un exercice pour augmenter l’endurance et la résistance de chacune."On travaille le cardio que ce soit des séries avec la pirogue ou bien en faisant du jogging sur la route tous les matins. On va voir si nos efforts vont porter leurs fruits le jour de la course." s'interroge Vaeatea Siao, une rameuse.Cette année, le parcours a été modifié. Avec un départ depuis Tumaraa direction Uturoa, soit 20 kilomètres 600 à l’intérieur et à l’extérieur du lagon. Pour Daniel Puahio, entraineur de l’équipe, ce parcours sera un test. Ces rameuses visent seulement le top ten.Le départ de la course des dames sera donné le jeudi 2 novembre à 6h35, à Te Maru Ao. L’arrivée des premières pirogues est estimée à 8h30 à Toa Huri Nihi.