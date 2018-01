Vahine Fierro en demi-finale des mondiaux juniors de surf

Rédaction web

Vahine Fierro est en route vers le titre mondial. Ce mardi, elle a remporté le quart de finale qui l'opposait à l'Américaine ​Kirra Pinkerton pour les mondiaux juniors de surf. La compétition se déroule jusqu'à la fin de semaine sur le spot de Kiama, en Australie.La surfeuse originaire de Huahine s'est qualifiée pour les demi-finales avec un score de 12.00 contre 8.10 pour sa concurrente. Son parcours et sa performance ont été très remarqués par les commentaires. Le premier a remarqué :"Vahine Fierro vient d'une toute petit île appelée Huahine qui n'a pas de lycée. Elle a dû aller sur l'île de Tahiti, à Papara et c'est là qu'elle a appris à surfer et qu'elle a trouvé sa vocation."Le second commentaire s'est alors empressé d'ajouter :" C'est vraiment impressionnant."La compétition devrait continuer ce mercredi.