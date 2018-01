Vahine Fierro championne du monde de surf

Pour sa première participation aux mondiaux, Vahine Fierro a fait très fort. Elle vient de remporter le titre mondial.Tout au long de la compétition, sa performance a été remarquée par les commentateurs.Après être sortie première de sa série au round 3, elle a s'est retrouvée opposée à l'Américaine Kirra Pinkerton, en quart de finale, et la Brésilienne Taina Hinckel en demie. Elle les a toutes les deux écartées de la compétition.En finale, elle s'est accrochée et a battu la Hawaiienne Summer Macedo, 12.83 contre 6.36. Sur le podium, Vahnine Fierro a confié au site World Surf League " C'est le meilleur moyen de terminer ma carrière junior et de commencer la saison 2018. "Chez les garçons, c'est le Hawaiien Finn McGill qui remporté le titre.