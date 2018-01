Vahine Fierro : « C’est incroyable d’être championne du monde »

Rédaction web avec Davidson Bennett

« Je n’arrivais pas trop à réaliser que j’avais gagné jusqu’à ce matin. Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit : « Ho, mais, c’est moi la championne du monde », lâche Vahine Fierro avec son éternel sourire. A 17 ans, la surfeuse vient de remporter les mondiaux juniors de surf qui se sont déroulés cette semaine en Australie.Sur le spot de Kiama, cet enfant du fenua a tout donné pour arriver à la première place. La lecture des vagues, la position et la technique lui ont permis de dominer ses adversaires à chaque série. Vahine Fierro explique :« Toute la journée, il y avait des bonnes vagues qui passaient. Mais les trouver, c’était là le plus dur. »L’excitation est toujours palpable dans la voix de l’adolescente. Dans sa maison Quicksilver en Australie, elle est la seule fille. Vahine Fierro est venue avec Kauli Vaast et son père. Mais sa famille à elle, est restée à Huahine.Le titre en poche et la tête dans les étoiles, il lui tarde de retrouver les siens. Après de longues heures de vol, Vahine Fierro sera de retour sur sa terre natale dimanche matin. La surfeuse va disposer d’une petite semaine de repos avant de replonger dans la compétition.La semaine prochaine : direction la Floride pour les WQS. Objectif pour la championne : intégrer au plus vite le WC.Première polynésienne à avoir remporté le titre aux mondiaux de junior, Vahine Fierro a marqué les esprits par son parcours et sa performance. A l’aube de sa carrière chez les adultes, elle ne pouvait pas mieux commencer.