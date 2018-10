Vaccin contre la dengue : vers une autorisation pour décembre, la Polynésie concernée

Avec AFP

Mais ce premier vaccin au monde contre la dengue est jusqu'à présent un échec commercial retentissant pour le groupe, doublé d'un scandale aux Philippines, où les autorités l'ont accusé d'avoir causé la mort de dizaines d'enfants.Sanofi avait averti fin 2017 que Dengvaxia pouvait aggraver les symptômes de la dengue chez les personnes n'ayant jamais été infectées auparavant par ce virus.Cette annonce avait créé la panique aux Philippines, où des centaines de milliers d'enfants avaient déjà été vaccinés.Cependant Sanofi a toujours fermement défendu son vaccin et dit n'avoir jamais identifié aucun décès lié à son administration. Quant aux autorités philippines, elles ont paru par la suite divisées sur l'affaire.En avril dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé de tester les patients individuellement avant de leur injecter Dengvaxia, afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été exposés plus tôt à ce virus.Dengvaxia a été évalué dans le cadre d'études cliniques ayant inclus plus de 40 000 personnes dans quinze pays, complétées par des études d'efficacité et de tolérance "de grande envergure" offrant jusqu'à six années de suivi à ce jour, selon Sanofi.