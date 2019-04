Va'a, ori et thèmes engagés pour passer le bac

Ils sont une soixantaine de garçons et une vingtaine de filles à ramer pour le bac. Et 240 à avoir choisi le ori Tahiti : des filles pour l'immense majorité. Ces épreuves-là sont optionnelles : elles permettent de gagner quelques poins pour le bac, à condition d'avoir plus que la moyenne. Rassurez-vous : si on a moins de 10/20, ça ne compte pas.



Les épreuves de va'a se disputent à Aorai Tini Hau sur des V1. Comme en danse, l'oral est noté sur 4 points, et l'épreuve physique sur 16 points : un 500m chronométré, avec une attention portée sur la propulsion et les trajectoires