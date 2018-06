Va’a mat’eina'a contest : les quartiers de nos communes à l’honneur

Matirita Marurai, référente communale de Paea :



« C’est un moment important, une rencontre entre communes qui donne la possibilité d’être sélectionné pour les finales qui se passent pendant les championnats du monde. Sur les six quartiers prioritaires qu’il y a sur Paea, quatre y participent, c’est une majorité et c’est très positif ! »



Honoura, rameur de Paea :



« La VMC représente pour nous une opportunité de montrer le potentiel qui peut y avoir dans notre commune, mais aussi d'avoir une expérience et de voir notre niveau par rapport aux autres. Dans notre quartier, on donne beaucoup de notre temps pour participer aux entraînements de lundi à jeudi et samedi. On sent vraiment une grande volonté de la part de chacun. On dirait qu'on commence à avoir ce qu'on appelle "Tahoe" sur le va'a. »