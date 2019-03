Va'a Toa spécial CPS Challenge

Magazine hebdomadaire réalisé par André Vohi



La 1ère régate de l'édition 2019 de la CPS Challenge s'est tenue le 10 mars sur le plan d'eau de Taaone. Environ 50 équipages étaient engagés. Après la pesée des 50 ambassadeurs et les séances d'échauffement, la compétition était lancée avec des ateliers vitesse, back to back, mystère et bonus. L'ambiance était au rendez-vous. Ce dimanche, votre magazine vous propose un résumé complet de la régate avec les moments forts, les interviews, et les plus belles images.