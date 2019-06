Va'a Toa : le meilleur de la Air Tahiti Race et de la Ariimatatini Race

Magazine hebdomadaire réalisé par André Vohi



Retrouvez André Vohi pour un nouveau magazine de Va’aToa sur les courses Air Tahiti Race et Ariimatatini Race. Après la course de Tahiti Nui Va’a par équipe place au va’a individuel, tous les aito se sont donnés rendez-vous le 8 juin sur le site de Punaauia pour20 kilomètres d’efforts en va’a hoe. Du côté de Rangiroa aux Tuamotu la Ariimatatini race a attiré de nombreux grands champions pour trois étapes entre les lagons de Avatoru et de Tiputa. Tous les détails avec le spécialiste du Va’a sur TNTV.