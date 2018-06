Va'a Mataeina'a : la compétition des quartiers aura lieu samedi

Rédaction web

Cette compétition permettra d'inaugurer officiellement le plan d'eau des championnat du monde de va'a vitesse. Lara Collins, présidente de la Fédération internationale de va'a est la marraine de l'événement. Pour elle, la compétition Va'a mataeina'a est un très beau projet : "Ce n'est pas juste une compétition, le but est de réunir les gens autour du va'a, réunir des personnes différentes, de communautés diverses, être une famille, être ensemble dans l'eau, hors de l'eau."Selon elle, l'événement est une "opportunité" pour les jeunes des quartiers : "Pour la plupart c'est la première fois qu'ils participent à une compétition de va'a. (...) Faire quelque chose de différent est toujours bien pour évoluer."Le site de Aorai Tini Hau est-il prêt à accueillir les courses de va'a ? Pour Lara Collins, "il y a eu de grands changements à Aorai Tini Hau (...) Tahiti est déjà prête et le sera définitivement le mois prochain (pour le championnat du monde de va'a vitesse, NDLR)."Les finales du Va'a mataeina'a contest se dérouleront le 19 juillet, premier jour du championnat du monde. Elles seront retransmises en direct TV et web sur votre chaîne.