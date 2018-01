VIDÉO - Tau Hotu Rau et Heiura les verts font liste commune

Rédaction Web avec Thierry Teamo

C’est une plate-forme d’union Tau Hotu Rau – Heiura les verts qui voit le jour, à 3 mois des élections territoriales. Tauhiti Nenaet Jacky Bryant se connaissent bien, ils ont tous deux été ministre d’Oscar Temaru et aujourd’ hui ils veulent proposer une autre voie que celle des partis politiques traditionnels. Une nouvelle voie qui doit notamment passer par l’application des recommandations de la COP 21 qui s’est tenue à Paris.L’environnement, le changement climatique et la transition énergétique restent donc les chevaux de bataille de cette plate-forme d’union. Jacky Bryant, le leader du parti écologiste de fenua va même plus loin en soutenant que le pays n’a pas besoin d’investisseurs étrangers.Tauhiti Nena a assuré que des rencontres avaient eu lieu avec d’autres partis politiques, des personnes de la société civile et des élus communaux. La plate-forme d’union Tau Hotu Rau - Heiura les verts espère également le soutien du parti " En Marche ! " d’Emmanuel Macron. " En marche ensemble " ou " Tapura manahune " pourrait être le nom de cette liste commune.