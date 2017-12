VIDEO - Le collectif Ohana joue les père Noël

23 voitures ont pu être remplies de jouets et de cadeaux grâce à la générosité des gens de Tahiti, mais aussi des îles, de métropole et de Nouvelle-Zélande.



Ce lundi, la hotte du collectif Ohana a été vidée à Paea, lieu tenu secret jusqu’ici. Natalia Germain déclare :



« J’ai moi-même ciblé les quartiers de Paea dans lesquels nous faisons la distribution. Je suis venue ici avec ma voiture et j’ai regardé là où il y avait des enfants… »