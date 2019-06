Uturoa fête ses 74 ans

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Depuis la création de la commune de Uturoa, 4 maires se sont succédé. Marcel Tixier, Marcel Hart, Philippe Brotherson -qui occupera cette fonction durant près de 40 ans et puis Sylviane Terooatea."74 ans, ça se fête ! (...) C'est une très belle évolution [qu'a connue la commune]. Nous avons fait des efforts dans tous les domaines : de la propreté, de la sécurité, de l'embellissement des réseaux électriques que nous avions enfoui... L'évolution est là, et on s'adapte" a déclaré Sylviane Terooatea, maire de Uturoa.Pour célébrer l'anniversaire de la commune, un tableau de l’ancien marché de Uturoa a été dévoilé. Il a été réalisé par Evrard Chaussoy.