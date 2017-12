United Airlines volera à Tahiti

Les actualités du ciel polynésien sont toujours aussi nombreuses. Ce mercredi, la presse américaine et Aviation Geeks Tahiti ont confirmé la venue d'une nouvelle compagnie aérienne en Polynésie française : United Airlines.En novembre dernier, Tahiti Infos avait écrit que le transporteur envisageait d'ouvrir une ligne cette ville américaine et la capitale de Tahiti puisqu'il opère déjà entre Paris et San Francisco. De plus, la base San Francisco appartient à la compagnie. Selon les différents médias , le géant américain prévoit de voler trois fois vers Papeete à partir du 30 octobre 2018. Les vols seront effectués les mardi, jeudi et dimanche.Il est déjà possible de réserver ses billets en ligne.En ouvrant ses horizons vers Tahiti et la Polynésie français, United Airlines continue son expansion à l'international. Tahiti est la 13ème route internationale ouverte cette année a expliqué le vice-président en charge du réseau international à USA Today.Pas sûr que cette nouvelle fasse plaisir à tout le monde.