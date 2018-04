Une voiture et sa conductrice sorties de l'eau à Papeete

Une voiture vient d'être sortie de l'eau par les pompiers au Quai des ferrys de Papeete. La conductrice, une dame âgée, aurait perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise et a foncé dans l'eau au niveau des couloirs d'embarquement. "Il semblerait qu'elle ait eu un malaise. Son véhicule était toujours en route. Elle n'a pas pu le maîtriser même en tirant son frein à main. C'est un véhicule de boîte automatique. On va creuser et voir un peu plus en détail", a expliqué le commandant du port, François Chaumette.



Au passage, la voiture a percuté un guichet mais aussi un homme qui a été légèrement blessé.



Deux personnes dont un vigile ont sauté à l'eau pour sortir la conductrice de sa voiture. "Il faut saluer la réactivité du personnel de sécurité de la gare", a souligné François Chaumette. La conductrice n'a pas été blessée mais est choquée.



