Une vingtaine de prétendants au casting Nescafé Star

Rédaction web avec Naea Bennett

Si parmi les prétendants de la 2journée de sélection, on retrouve des novices, d’autres comme Sarah, se présentent pour la seconde fois et même s’ils ont déjà l’expérience du casting, l’appréhension est toujours la même. "J'avais oublié à quel point c'était stressant ! J'avais été finaliste en 2015 et cette année j'aimerais aller le plus loin possible. J'ai pris plus d'assurance et cette année, ca peut le faire."Tout comme Sarah, sept autres participants ont su séduire le jury et ont obtenu par la même occasion, leur ticket pour la sélection finale. "Nous sommes à notre deuxième journée de casting, et franchement c'est une belle journée avec beaucoup de talents qui sont venus se présenter. Il y a de belles surprises, entre ceux qui sont au point et ceux qui ont un réel potentiel." confie Vaiana Perez, l'une des membres du jury.Le 22 juin prochain se tiendra la sélection finale du concours Nescafé star 2019, on saura alors qui seront les 16 derniers candidats à participer au concert privé.