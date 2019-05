Une vente de livres au kilo à Titioro

J-B. Calvas

Des enseignants, parents d’élèves ou simples amateurs de lecture se sont passé le mot pour profiter de l’aubaine. Et ils n’étaient pas déçus du déplacement. Classiques, romans policiers, guide de voyage, bandes dessinées, ou littérature pour enfants… l’offre est variée.Et l’entreprise, qui s’est inspirée de ce qui se fait en métropole, y trouve aussi son compte, à plusieurs titres : "C'est plus simple au niveau de la gestion, on a moins à référencer les livres, et puis, c'était une bonne idée au niveau de la communication" poursuit Jean-Luc Bodinier.Pour les retardataires, sachez que l’opération se poursuit vendredi 31 mai, de 8 heures à 12 heures, et de 13 heures 30 à 17 heures, à l'entrepôt SP3E.