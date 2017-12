Une troupe de danse tahitienne fait le show à un match de basket aux Etats-Unis

Rédaction web

Le show a beaucoup plu, à en croire les nombreuses vidéos qui circulent sur internet.Ce samedi, l es Golden State Warriors ont affronté les Nuggets de Denver à la Oracle Arena de Oackland, en Californie, aux Etats-Unis.A la mi-temps, ce ne sont pas les traditionnelles cheerleaders (pom-pom girls) qui ont dansé. A la place, l’Oracle Arena a accueilli une troupe de danse tahitienne. Fête de Noël oblige, more et i'i rouges et blancs étaient de sortis.La performance semble avoir conquis le public.