Une structure inspirée de l'INSEP en Polynésie à l'étude

Rédaction web avec Christian Bonardel et Marie Segalas

À l’INSEP, les journées sont rythmées d’une manière quasi-militaire : "On ne fait pas que du sport. On est en double projet : on va à l'école, et en même temps, on s'entraîne. Moi, je suis en école de commerce. Il faut donc s'organiser, on a deux entraînements par jour. En général, on commence à 8 heures et on finit vers 20 heures" nous dit Anne-Caroline Graffe, championne du monde et d’Europe de Taekwondo.Cinq athlètes Polynésiens s’entraînent actuellement à l’INSEP et de nombreux challenges les attendent pour les mois à venir, mais également les années : "Là, on a les championnats de France le 2 février. Et puis on va dérouler jusqu'à Tokyo en 2020 !"Durant son déplacement, la délégation polynésienne a prévu de rencontrer la ministre des Outre-mer ainsi que la ministre des Sports.