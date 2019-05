Une structure géante représentant un baleineau pour sensibiliser à l'environnement

Rédaction web (interviews Thierry Teamo et Oriano Tefau)

La fabrication de ce baleineau était un défi, une expérience nouvelle pour les élèves du LP de Faa'a. D'habitude les élèves en serrurerie réalisent du "mobilier", des "portails", de la "menuiserie". "Là on a un peu dévié sur la ferronnerie.""Je n'ai jamais réalisé d'oeuvre comme ça. C'est la première fois", raconte Wesley Richard, élève du LP de Faa'a. "On a commencé en janvier et on a terminé il y a 3 jours."Le baleineau en métal sera exposé à la mairie de Faa'a durant le Village de l'environnement du 5 au 7 juin puis au Festival Effet mer à a pointe Vénus le 8 juin et enfin à la mairie de Pirae à l'occasion d'une exposition d'art caritatif du 7 au 13 juin.