Une sonde de la Nasa s'apprête à un survol historique le jour de l'An

Cette fois, "nous allons essayer de prendre des images à une résolution trois fois supérieure à celle que nous avions pour Pluton", dit Stern. Mais selon lui, le survol "requiert une navigation extrêmement précise. Bien plus précise que celle que nous avons expérimentée auparavant". C'est le télescope spatial Hubble qui a découvert Ultima Thule en 2014. Les scientifiques ont réalisé trois ans plus tard qu'il n'était pas sphérique mais possiblement de forme allongée et, même, qu'il pourrait s'agir de deux objets distincts.

Et il ne projette pas la lumière répétée que les scientifiques s'attendent à voir d'un objet en rotation, soulevant de nombreuses questions. Se pourrait-il qu'il soit entouré de poussières cosmiques ? De nombreuses petites lunes ? Orienté de telle manière que ses pôles font face au vaisseau en approche ? L'agence spatiale américaine espère que le survol apportera des réponses.

Les premières images devraient arriver dans la soirée du 1er janvier, et être rendues publiques dès le lendemain. La diffusion en direct est impossible avec une telle distance, mais la Nasa prévoit une transmission sur internet durant le survol, avec le morceau de Brian May en bande sonore. "Réunir ces deux aspects de ma vie, l'astronomie et la musique, était un défi intéressant", a expliqué l'ancien compère du chanteur décédé Freddie Mercury dans un communiqué. Alan Stern espère que cette mission ne sera pas la dernière pour New Horizons. Selon lui, l'ambition est de traquer d'autres objets de la ceinture de Kuiper et de "faire un survol encore plus éloigné en 2020".