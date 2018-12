Une soixantaine d’enfants s’éclatent au CLSH de Raiatea

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

En vacances, mais surveillés. De côté de l’île Sacrée, le centre de loisirs sans hébergement (CLSH) organisé par l’association Rai Tama accueille, en cette période de fêtes, des enfants de 3 à 13 ans pour une période de 16 jours. Et leurs journées sont bien remplies, car les animateurs ne manquent pas d’idées pour amuser la galerie.Loin des tâches ménagères et des devoirs à faire, les jeunes sont aux anges, car "ça permet de se faire de nouveaux amis, confie l’une d’entre eux, de venir ici au lieu de s’ennuyer à la maison". Même son de cloche du côté d’un jeune garçon : "Ici on s’amuse bien, il y a plein d’enfants, ça change un peu de la maison…"Du côté des animateurs, c’est aussi une façon de joindre l’utile à l’agréable car, en plus d’égayer les journées des enfants, ils ont également l’occasion, avec ce centre, de parfaire leur diplôme et d’évoluer dans leur carrière.