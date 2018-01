Une série d’incendies embrasent le Caillou

Les incendies continuent leur progression autour de la commune de Mont-Dore, en Nouvelle-Calédonie.Selon le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes, plus de 700 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. Elles se sont approchées dangereusement d’habitations et d’une maison de retraite.Une cinquantaine de personnes ont été évacuées d’après des chiffres de la sécurité civile. Le bilan n’est pas terminé.Ce jeudi (vendredi en Nouvelle-Calédonie), les incendies sont encore actifs.Le quotidien relate les efforts d’un jeune habitant, qui tente d’éteindre le feu avec des branchages mouillés, en vain. La maison d’une famille originaire de Tahiti, en proie aux flammes, a été mise en sécurité de justesse par les largages de l’hélicoptère bombardier d’eau.Les Nouvelles Calédoniennes rapporte le témoignage du propriétaire :« J’ai senti la chaleur des flammes, j’ai cru tout perdre. »A cause des incendies, des routes du Caillou ont été fermées à la circulation. Les pompiers continuent leurs efforts.