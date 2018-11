Une septuagénaire interpellée pour 700 vols à l'étalage

Une septuagénaire soupçonnée de 700 vols à l'étalage, essentiellement dans des magasins de jouets, a été interpellée lundi à Paris, a annoncé vendredi la préfecture de police.A l'origine de son arrestation, une plainte déposée mi-octobre par la responsable d'un magasin de jouets en bois dans le XVIIe arrondissement de Paris qui avait reconnu 18 jouets dérobés dans son magasin sur un site Internet, où ils étaient mis en vente par un particulier.Les enquêteurs ont alors identifié une femme âgée de 72 ans, habitant le même arrondissement. Elle avait publié 957 annonces depuis juin pour vendre essentiellement des jouets, décrits comme neufs et avec emballage d'origine. La voleuse présumée a été interpellée lundi.Elle a reconnu être l'auteur des vols d'objets qu'elle mettait en vente sur Internet "par désœuvrement" selon le communiqué de la préfecture de police. Lors de la perquisition de son appartement, les enquêteurs ont retrouvé plus de 1 000 articles et 40 000 euros (4,7 millions de Fcfp) en espèces.L'enquête a mis au jour 700 vols commis dans six enseignes de la région parisienne.

AFP