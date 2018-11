Une semaine zéro déchets du 17 au 25 novembre à Tahiti

8h30-10h : Atelier fête d'anniversaire Zéro Déchet (ZD)

10h-11h30 : Atelier bébé ZD

8h30-10h : “Atelier Les enfants ZD"

8h30-10h : Pourquoi faire ses produits soi-même ? Des ateliers pour apprendre à faire sa lessive, son propre liquide vaisselle et ses éponges.

Mercredi 21 novembre (chez Snack Rosa)

16h30-18h00 : Atelier hygiène de la maison ZD



17h00-18h30 : Table Ronde Les Familles ZD

8h30-10h : Atelier salle de bain ZD

10h-11h30 : Atelier cuisine ZD

Découvrez le programme :Découvrez les astuces pour dire adieu aux énormes sacs poubelles remplis de déchets à la fin des fêtes.Pour tout savoir sur les couches, lingettes lavables et les goûters ZD.L'intérêt du ZD pour les enfants, le matériel pédagogique ZD, des jeux ZD, des goûters ZD...Partages, conseils et témoignages des familles qui se sont lancées dans l’aventure du Zéro Déchet, via le Défi Zéro Déchet Tahiti en 2017. Cotons tiges, cotons démaquillants, serviettes et tampons, papier toilette... Comment remplacer les produits de salle de bain à usage unique ?Terminé le papier essuie-tout, le film et les sachets plastiques : il est temps d'avoir son petit compost ou lombricomposteur d'appartement.