Une seconde épicerie sans emballage va ouvrir à Punaauia

Reportage Tamara Sentis







L’épicerie, c’est le nom du nouveau magasin alimentaire qui ouvrira lundi à Punaauia. On y retrouve plusieurs centaines de produits de la vie courante. "On peut compter entre 200 et 300 produits à peu près entre les produits importés et produits locaux. Il y aura beaucoup de produits secs, avec ou sans gluten : du riz, des farines, on a un coin petit-déjeuner, de l'huile, du vinaigre... En produits locaux on va retrouver des savons, lingettes, filtres à café, sacs à vrac...", explique Caroline Geoffroy propriétaire de l’Épicerie.Mais la particularité de ce magasin, c’est qu’il s’inscrit dans une démarche écologique. La quasi-totalité des produits est bio, et surtout, ils sont sans emballage. "Tous les produits secs, épices, huiles, vinaigres, produits ménagers sont disponibles en vrac. Les accessoires réutilisables du quotidien sont sans emballage également. Pour les cosmétiques, les emballages sont consignés donc du coup quand c'est terminé, il suffit de les ramener à la boutique."Les clients viennent avec leurs propres contenants, qu’ils doivent peser. Ils les remplissent ensuite eux même dans les quantités souhaitées. Consommer de cette façon permet de diminuer les déchets qui finissent dans la nature, c’est aussi un bon moyen de faire des économies ! "C'est sûr que lorsqu'on va faire ses courses en grande surface, on paie l'emballage du produit. Ici vous apportez vos propres contenants donc ça fait quand même un gain important au niveau du coût. Je pense qu'on va arriver à être équivalents aux grandes surfaces voire même un peu moins chers."Avec l’ouverture de l’Epicerie, Tahiti compte désormais deux magasins sans emballages, et amorce, doucement, mais surement, sa reconversion vers un mode de consommation sain et durable.