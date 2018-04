Une seconde chance pour la scierie de Papara

Rédaction web

Le co-gérant, Emmanuel Gabriel explique également qu’il peut désormais vendre son bois grâce aux nouvelles normes mises en place : « On va pouvoir vendre notre bois, car il a un classement reconnu par le Pays et qui rentre entièrement dans les normes ». Ce qui permet à la scierie d’utiliser leur bois sur le marché public.Au-delà des nombreux savoirs-faire de la nouvelle scierie de Papara comme le bûcheronnage, le sciage ou encore le séchage, elle traite également à cœur son bois. « Notre bois est traité à l’autoclave avec une solution de tanalith ce qui lui amène une classe de résistance de 1 à 4 qui couvre toutes les résistances contre les nuisibles que l’on peut rencontrer en Polynésie", explique Emmanuel Gabriel.Un traitement efficace qui se différencie avec l’accompagnement d’une filière écologique. « Notre bois est traité à l’autoclave avec une solution de tanalith ce qui lui amène une classe de résistance de 1 à 4 qui couvre toutes les résistances contre les nuisibles que l’on peut rencontrer en Polynésie."Cette inauguration officielle de la scierie a également rassemblé quelques membres du gouvernement, dont Teva Rohfritsch vice-président et ministre en charge de l’Economie et des finances « On est au carrefour de l’action de 3 ministères, celui de l’Agriculture, du Logement et puis de l’Economie puisque nous sommes sur un projet industriel, ce qui est particulièrement important et cela fais à peu près deux ans que nous l’annonçons c’est qu’il faut valoriser nos ressources propres. Et nous avons ici l’exemple même avec toute une chaîne qui est en train de s’installer depuis l’exploitation de nos forêts qui sont arrivées à maturité et jusqu’à cette industrie de transformation. »Teva Rohfritsch insiste également sur l’importance de ce projet, et ses mises en place en termes de durabilité. « Il faut replanter. Chaque arbre qui est prélevé donne lieu à un nouvel arbre qui soit planté. »La scierie de Papara a déjà créé 12 emplois et Emmanuel Gabriel compte doubler ce chiffre d’ici la fin de l’année.