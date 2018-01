Une roulotte volée à Tahiti, retrouvée... à Moorea

M. D-M

Cette semaine, un restaurateur de Papeete a été victime d'un vol... Et plutôt de taille : celui de sa roulotte ! Tôt ce vendredi, un ami le contacte et lui annonce que sa roulotte a disparu. Elle était pourtant garée dans un parking fermé par un portail sur l'avenue très fréquentée de Prince Hinoi.Sur place, le restaurateur constate que le portail a été forcé et qu'effectivement, sa roulotte n'est plus là.Il publie alors une photo de son bien disparu sur internet. Magie des réseaux sociaux, une femme a aperçu la roulotte sur les quais de Papeete. Faisant le lien avec la publication Facebook, elle contacte le restaurateur. Après quelques recherches, un 4X4 aurait embarqué direction l'île soeur avec la roulotte...Les caméras du Port autonome permettent aux forces de l'ordre de découvrir l'identité de la suspecte. La gendarmerie de Moorea intercepte le 4X4 et la roulotte. Le restaurateur, qui a porté plainte, ne sait pas encore quand il pourra récupérer son bien. Sa roulotte devait lui servir prochainement pour développer son activité.