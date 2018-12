Une proposition de loi pour interdire le téléphone à l'école

​L’élue Tavini et présidente de la commission éducation, Chantal Galenon, est à l’origine de cette proposition de loi. Elle souhaiterait légiférer sur l’interdiction et la confiscation possible du téléphone portable : "Le projet de loi n'est pas pour interdire les téléphones portables mais pour mieux cadrer l'utilisation des téléphones portables et des objets connectés lors des apprentissages en classe ou au sein de l'établissement (...) Je voudrais que les enfants se recentrent sur les apprentissages scolaires (...) Il faut qu'il y ait un texte officiel pour cadrer l'utilisation du téléphone portable (...) J'ai contacté la ministre de l'Education pour lui en parler".



Si de nombreux établissements ont déjà fait le choix de l’interdiction du vini en Polynésie, ce texte permettra de donner un cadre légal. La proposition de loi qui ne suscite pas d’opposition chez les parents, mais un peu plus du côté des élèves : "Pour le collège c'est bien, car on n'a pas besoin de téléphone, mais au lycée, ce n'est pas la peine de l'interdire car on en a besoin. (...) Mais c'est vrai que c'est un gros problème et que cela diminue notre attention en cours" admet une jeune fille.