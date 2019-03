Une première édition du Forum des formations pour mieux s'orienter

Filière professionnelle, générale ou technologique... Pas facile d’y voir clair concernant son orientation après la 3ème. Pour avoir des explications, le premier Forum des formations avait lieu ce mardi 19 mars, inauguré par la ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel.



Plus de 1 100 élèves de 3ème et du CJA (Centre de Jeunes Adolescents) ont rencontré enseignants et lycéens qui étaient présents sur une trentaine de stands. "C'est une journée importante. On apprend des choses sur la suite de nos études, sur ce qu'on va vivre les années prochaines... On s'informe de tout ce qui a à savoir sur les Secondes, Premières et Terminales" nous dit Manon, élève de 3ème au collège de Punaauia.



Ce premier rendez-vous a été organisé par les chefs d’établissement. Au total, 5 univers représentant 18 filières de métiers, deux formations technologiques et la Seconde générale ont été mis en place dans le hall de l’Assemblée. Pour mieux s’orienter, les élèves de 3ème ont travaillé en amont sur le forum : "Ils ont vu en classe les différentes formations disponibles, et en venant ici, ils vont voir les formations vers lesquelles ils ont envie d'avoir des informations (...) Chaque collège a environ une heure de visite par stand" explique Pascal Maillou, proviseur du lycée hôtelier et co-organisateur de l'événement.