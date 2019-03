Une poupée Barbie inspirée d'une journaliste sportive Maori

Rédaction web

"OK… c’est vraiment très cool d’avoir été sélectionnée pour inspirer les jeunes filles avec cette toute première Barbie néo-zélandaise. Elle est Maori… et commentatrice !", se réjouissait en début de mois Melodie Robinson sur compte Instagram.Cette journaliste et présentatrice sportive bien connue en Nouvelle-Zélande a été choisie par la société Mattel pour rejoindre sa collection de Barbie Shero (la contraction de she, elle, et de hero, héros) qui mettent en avant des femmes inspirantes du monde."Ce programme de Mattel est là pour aider les jeunes filles à croire qu’elles peuvent devenir ce qu’elles veulent. Dans ce cas, cela peut être journaliste sportive, présentatrice ou commentatrice", écrivait-elle également dans son post Instagram accompagné de photos d’elle et de sa Barbie.Avant de devenir celle qu’elle est aujourd’hui, Melodie Robinson était une joueuse internationale de rugby à XV. Elle a remporté deux coupes du monde avec l’équipe féminine néo-zélandaise des Black Ferns. En parallèle du rugby élite, elle étudiait le journalisme, ce qui l’a d’abord menée à travailler à la radio. Elle a aussi fait partie de la tribune de la presse de Wellington afin d’y couvrir la politique.Son aptitude et sa passion évidentes pour le sport l’ont amenée à devenir le producteur sportif en ligne de XtraMSN.co.nz. Entre 1998 et 2002, alors qu’elle travaillait chez XtraMSN, elle a réalisé des sites Web sportifs innovants tels que allblacks.com et teamnewzealand.com. Melodie est passée à SKY Sport en 2002.