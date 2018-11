CULTURE

Une plaque commémorative aux Marquises pour une navigatrice espagnole

Mardi 27 Novembre 2018 à 17:00 | Lu 62 fois

LITTÉRATURE - Pour son premier voyage en Polynésie, Ernesto Pinto, conférencier et ancien ambassadeur d’Amérique latine, fera le voyage jusqu’aux Marquises afin de remettre une plaque en mémoire d'Isabel Barreto, épouse du navigateur Alavaro de Mendaña. Celle-ci avait accompagné son époux en 1595 depuis le Pérou, en passant par les Marquises et les îles Salomon et aurait caché un trésor pendant son périple.

