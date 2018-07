Une pétition pour demander l’interdiction des sacs plastiques

Rédaction web

La pétition est en ligne depuis mercredi après-midi et a récolté 791 signatures. Elle a été lancée par le collectif Nana sac plastique. Les membres de l’association souhaitent mobiliser le plus de citoyens possibles pour lutter contre les sacs plastiques à usage unique.Une fois la pétition signée par le plus grand nombre, le collectif va interpeller les élus. Objectif : faire voter une loi qui interdirait l’usage des sacs plastiques. Le texte de la pétition explique : "Polynésiennes, Polynésiens, afin de préserver notre beau Paradis demandons l'arrêt avant fin 2018 de la distribution de sacs plastiques à usage unique sur le Fenua ! Changeons nos mauvaises habitudes !"Le collectif n’a pas lancé cette pétition en juillet par hasard. De nombreux pays s’engagent ce mois précis pour ne plus utiliser de plastique. L’opération s’appelle Plastic free july.Nana sac plastique organise une grande journée de nettoyage le 29 juillet prochain.