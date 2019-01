Une petite fille de 2 ans meurt noyée dans une piscine à Faa'a

C'est dans le quartier de Saint-Hilaire à Faa'a que le drame s'est produit, mercredi soir, aux alentours de 19 heures.



Selon Charles Vanaa, le chef de corps des pompiers de Faa'a, la maman faisait la cuisine tandis que ses autres enfants et son mari étaient occupés dans la maison. La petite fille a alors échappé à la vigilance de ses parents et est allée se baigner dans la piscine familiale qui n'était pas équipée de barrières. C'est l'un des enfants qui a retrouvé la petite fille.



Quand les pompiers sont arrivés, le SMUR était déjà sur place et tentait de réanimer en vain la fillette, qui est décédée sur place. Le décès a été déclaré à 21 heures après plus d'une heure de massage cardiaque.