Une page Facebook pour les paranges de Polynésie

Manon Della-Maggiora

Cette page est une première étape pour Charlène qui aimerait monter une association afin de "mettre de réelles actions en place. Certaines associations existantes en métropole proposent par exemple le passage d'un photographe bénévole pour avoir de beaux souvenirs qui sont précieux, car les seuls qui resteront de cet enfant. Il y a aussi des bénévoles qui tricotent du linge avec une taille adaptée à ces petits anges (selon le terme de la grossesse) afin qu'ils soient encore plus beaux pour les parents, leur apportent plus de dignité encore."Une autre mamange du fenua a aussi créé un groupe "J'ai perdu un enfant, j'en parle". Pour soutenir les paranges pour cette journée de sensibilisation, un ruban bleu et rose est partagé sur les réseaux sociaux.