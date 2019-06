Une nouvelle route à Ua Pou pour le Festival des arts des Marquises

Communiqué

Le secrétaire général en charge de l’administration de l’État Éric Requet et le ministre de l'Equipement René Temeharo ont réuni, en présence du directeur des Finances publiques, Daniel Casabianca, le comité de pilotage du troisième instrument financier pour ajuster la programmation 2019 et y intégrer l’aménagement de la route de Aneou à Hakahau, sur l’île de Ua Pou.Ce projet, évalué à 350 millions de francs, s’étend sur une longueur totale de 5,2 kilomètres. La chaussée en béton fibrée de 15 centimètres d’épaisseur remplacera l’actuelle piste qui relie l’aérodrome au site retenu pour l’organisation du Festival des Marquises, du 16 au 19 décembre.Eu égard à cette échéance, les services de la direction de l’Equipement de la Polynésie française sont pleinement mobilisés pour permettre à la population et aux festivaliers de cheminer en toute sécurité.Depuis 2011, chaque année, l’État accompagne le Pays via le troisième instrument financier à hauteur de 6,1 milliards de francs (soit 80 % du montant hors taxes des projets retenus) pour moderniser les infrastructures routières, aéroportuaires, maritimes et de défense contre les eaux.