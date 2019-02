Une nouvelle édition de l'exposition Hoho'a au Musée de Tahiti et des îles

L'exposition Hoho'a organisée par l'association F16 est de retour. Pas de thème imposé, mais les images doivent avoir été prises en Polynésie française. "On est vraiment très contents de pouvoir le faire parce que l'année dernière ça ne pouvait pas se faire et l'année prochaine ça risque d'être difficile, confie Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles, qui accueille l'événement. (...) Ce que je trouve passionnant c'est que ces photographes ont tous la Polynésie comme terrain de jeu et en fait on a des regards extrêmement variés sur un même pays. Ça prouve aussi la richesse de notre pays et de notre culture."