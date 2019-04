Une nouvelle école inaugurée à Maupiti

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

L’école Teviviura de Maupiti a été inaugurée ce vendredi matin en présence ministre de l’Education et de Raymond Yeddou, administrateur des îles du Vent et îles Sous-le-Vent.Ce bâtiment était très attendu sur l’île puisque il vient remplacer la vieille école vétuste construite il y a 73 ans en 1946 et qui a accueilli plusieurs générations de Mauroa.Coût de cette nouvelle structure : 136 millions de Fcfp pour 477 m2 dont 95% pris en charge par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) et 5% par la commune. . L’édifice comprend un bureau de direction, deux classes, un préau et le bureau des maîtres.