Une navette maritime entre Papeete et l'hôtel Manava à Punaauia

Depuis son programme de rénovation qui s'est achevé cette année, l'hôtel Manava Suite Resort affiche un coefficient de remplissage dépassant les 90%. D'importants aménagements extérieurs ont permis d'optimiser et de valoriser l'espace sur la façade littorale.De plus en plus de résidents, mais aussi de touristes, viennent séjourner à l'hôtel ou tout simplement y déjeuner ou encore profiter de l'Happy Hour. Face à cette affluence, en partenariat avec l’entreprise "Tahiti Activities Center", l'hôtel propose désormais une nouvelle offre de transfert par voie maritime afin d’effectuer le transfert vers le centre-ville de Papeete, pour un coût aller-retour de 1 500 Fcfp. L'hôtel propose également des packs à 5 950 Fcfp : 1 plat + 1 boisson + 1 trajet.D’une capacité d’accueil de 11 passagers, le taxi boat permet ainsi de se rendre au centre-ville en 20 minutes, sans subir les possibles encombrements du réseau routier, tout en profitant d’un paysage agréable. Comme l'indiquent nos confrères de Tahiti Infos, les rotations commencentà partir de 7 heures du matin au départ de Punaauia (ponton du Manava) et les retours se font à partir de 16h30 au départ de Papeete (face au Rétro).