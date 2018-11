Une mule arrêtée à l'aéroport en possession de 643 grammes d’ice

J-B. C.

A l’issue de 96 heures de garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie, la trentenaire a été déférée, ce jeudi, devant le juge d’instruction puis devant le juge des libertés et de la détention qui a décidé de l’incarcérer à Nuutania pour la suite de l’enquête.Cette américano-vénézuélienne, qui vit en Espagne, dissimulait 125 grammes d’ice incorpore et plus de 500 grammes dans l’un de ses bagages.La trentenaire aurait accepté de jouer les mules pour rembourser les dettes de sa famille au Venezuela. 29 000 dollars US (un peu de plus de 3 millions Fcfp) lui aurait été promis.Selon ses déclarations, elle aurait fait part de ses problèmes d’argent à un ami vivant au Mexique.Celui-ci lui aurait donc proposé le voyage à Tahiti où elle pensait transporter de la cocaïne et non de l’ice, selon ses dires. En outre, elle a assuré qu’elle ignorait que plus de 500 grammes de drogue se trouvaient dans son sac.« Elle ne n’avait pas conscience de l’intégralité de ce dans quoi elle s’embarquait. Elle aurait probablement refusé si elle avait su la quantité et la nature de la drogue qu’elle transportait (…) C’est une mule qui a été utilisée », a expliqué son avocat.Les gendarmes s’activent à l’heure actuelle à identifier et interpeller le ou les commanditaires de la drogue au fenua.