Une messe ce vendredi en l’honneur de Pouvana’a a Oopa

Rédaction web, avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Après la réhabilitation, les remerciements. La famille de Pouvana’a a Oopa a souhaité qu’une messe d’action de grâce et de réconciliation soit dite en l’honneur du Metua. Elle aura lieu ce vendredi 30 novembre à 18 heures à la cathédrale de Papeete. Une date symbolique dans le parcours du grand homme."Le 30 novembre est une date historique pour Pouvana’a, confie son arrière-petit-fils Sandro Stephenson. Il y a 50 ans, le 30 novembre 1968, ça a été son retour d’exil. Il avait été exilé pour 15 ans, et 8 ans de prison. Et le 30 novembre 1968, il a pu revenir sur sa terre."Mais cette messe sera surtout l’occasion de "remercier tous ceux qui nous ont soutenu, tous ceux qui ont eu un mot gentil, tous ceux qui ont soutenu l’affaire de Pouvana’a", poursuit Sandro. "Cette messe d’action de grâce sera dite pour tout le monde."La classe politique a été conviée et tout un chacun est libre d’y assister.