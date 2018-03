"Une même vague jusqu'à nous", ou le roman des Marquises

L'Océanie et le temps sont au cœur de ce roman dont l'histoire commence au dix-neuvième siècle. Avant de croiser leurs destins, tous les personnages naviguent vers une même destination: les îles Marquises. Cet archipel va entrer dans la vie de Perrot comme une enfance nouvelle, comme un amour premier.Fresque vivante et documentée, prisme poétique d’un archipel méconnu, dires et élans d’hommes et de femmes jeunes, ce récit donne la parole à ceux qui l’ont eue – officiers de marine, soldats, missionnaires, représentants de l’État – et aussi à ceux qui ne l’ont pas eue : Iotété, Temoana, Pakoko, seigneurs, héros vaincus, autrefois aux prises avec l’âpreté du siècle de la métamorphose.Unité et puissance du lieu, force de la langue, densité des personnages, poids de l’Histoire, héritages immémoriaux, soulèvent une même vague jusqu’à nous, d’une époque à l’autre, d’une civilisation à l’autre. Le livre est disponible aux éditions de l'Harmattan.