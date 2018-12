Une matinée de prévention pour les nouveaux arrivants du lycée Saint-Joseph

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Esther Parau Cordette



Violence, addictions, alimentation, suicide et infections sexuellement transmissibles… Au lycée Saint-Joseph de Punaauia, on lève les tabous, le temps d’une matinée de prévention. Treize classes de seconde ont rencontré, ce jeudi, des professionnels de la prévention et de la santé autour de dix ateliers.La brigade de prévention de la délinquance juvénile, par exemple, est intervenue pour sensibiliser ces lycéens aux dangers et conséquences de la consommation de produits illicites. "Et avec les informations qu’on nous a donné, nous pouvons maintenant sensibiliser d’autres personnes", confie Tuhiata, une élève de seconde.S’il n’existe encore aucune étude chiffrée sur les fruits de ces interventions, le gendarme présent ce jour a pu constater de lui-même que "la prévention auprès des jeunes marche". "Après, cela dépend de la façon dont le message est véhiculé. Pédagogiquement, on s’accorde avec l’enseignement pour établir une ligne de conduite et, à mon avis, les jeunes ont besoin d’être rencontrés. Et ce forum au lycée Saint-Joseph permet justement d’ouvrir le débat."Parmi ces lycéens, certains côtoient de près la violence, les tentatives de suicide ou les addictions. Pour ce public plus fragile, cette matinée peut être une issue. L’objectif est de sensibiliser ces jeunes adultes pour améliorer la société de demain.Cent quatre-vingt-neuf élèves de seconde participent à ce forum de prévention, orchestré par les terminales. Un projet à la fois pédagogique et éducatif, initié l’année dernière pour les nouveaux entrants.Ces ateliers de prévention permettent aussi aux élèves une écoute attentive de la part des spécialistes. Une prise de contact qui permet de se confier entre les murs du lycée sur des problématiques parfois difficiles à aborder en famille.