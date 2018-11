Une marche pour mieux respirer

Rédaction web avec Naea Bennett

Une trentaine de personnes atteintes de BPCO a répondu à l’appel de l’association Repmar. Doucement mais surement, les acteurs de la journée ont effectué une marche autour du parc avec leurs moyens et surtout, à leur rythme."Les personnes atteintes de Bronco Pneumopathie Chronique Obstructive ont tendance à rester chez eux et donc le muscle respiratoire s'atrophie de manière progressive cela par manque d'exercice. Il faut faire une activité physique et s'alimenter correctement pour que le système respiratoire soit en forme et que les poumons ne défaillent pas." explique Pablo Ferrer, pneumologue. "Le but de cette marche, c'est que les gens aillent d'un point à un autre dans les meilleures conditions possibles. Ce qui nous intéresse c'est l'endurance, que les personnes atteintes de BPCO marchent le plus longtemps possible car c'est de cette manière que les muscles respiratoires vont se fortifier de plus en plus."S’intégrer malgré l’oxygénodépendance, montrer que ce n’est pas un handicap social, ne pas avoir honte et surtout ne pas rester cloîtrer chez soi, c’est le souhait de l’association et l’objectif de cette marche. "Parfois les gens atteints de cette pathologie ont peur de se montrer parce qu'ils sont handicapés. Ils ont honte de sortir. Ce que l'on veut leur montrer, c'est que ce n'est pas un handicap au niveau social. On voudrait faire passer ce message."En Polynésie, on dénombre près de 26 000 personnes atteintes de BPCO, un chiffre qui devrait grossir dans les années à venir, beaucoup de Polynésiens ignorant qu’ils sont atteints de cette maladie dont la première cause est le tabagisme.