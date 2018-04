Une marche pour dire non à la corruption

Rédaction web avec Tamara Sentis



Oscar Temaru sera l'invité de nos journaux ce samedi. Pour suivre les journaux en live, cliquez ICI

Pour Oscar Temaru et ses sympathisants, le manque d’intégrité des élus est la raison principale de la montée de l’ abstentionnisme. Cette marche aura donc pour but de réveiller les consciences au sein de la classe politique sur l’importance de la probité aux yeux des électeurs. Elle rassemblera, ils l’espèrent, des personnalités de tous bords politiques "Nous n’avons pas le monopole de l’intégrité", indique Oscar Temaru, qui n’a pas manqué toutefois de rappeler "qu’aucun des membres de la liste parti indépendantiste ne possède de casier judiciaire."Pour ne pas verser dans "un silence complice" la population est invitée marcher, munie de casserole, pour "faire plus de bruit que les casseroles de nos dirigeants". Le rendez-vous est donné à 7h30 à la pointe Hotuarea, (l’ancien flamboyant). Les marcheurs partiront à 8 heures en direction de la stèle de Pouvana’a O’opa, place Tarahoi.