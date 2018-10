Une maman et ses deux enfants tués dans un accident

Rédaction web

Week-end meurtrier sur les routes du fenua. Après l’enfant fauché mortellement par une voiture samedi à Tiarei, c’est à Papara hier soir que trois personnes ont perdu la vie.Pour des raisons encore indéterminées, à 22 h 50 dimanche soir, un homme a perdu le contrôle de son pick-up dans un virage au niveau du PK33 dans le sens Taravao Papeete. Le véhicule s’est retourné après avoir percuté un terre-plein. Le conducteur a réussi à s’extraire de la voiture. Malheureusement, sa femme et ses deux enfants de deux ans et demi et deux mois n’ont pas survécu.Selon les premières constatations des gendarmes, aucun des passagers n'était attaché. Une prise de sang a été effectuée sur le conducteur pour un dépistage d’alcoolémie.C’est une année noire sur les routes de Polynésie puisque c’est le 30mort depuis le début de l’année.