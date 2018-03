Une loi pour mieux encadrer les provisions des sociétés en prévision de l'entretien de leurs infrastructures

Les élus de l'Assemblée ont adopté (à 44 voix pour et 13 abstentions) ce mercredi la loi de Pays relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public. Son rapporteur, le vice-président de la commission de l'énergie, Antonio Perez, souligne : "Au-delà de ce que certains pourraient ou voudraient penser, ce texte participe d’une volonté, et je précise, d’une volonté légitime du Pays d’exercer son pouvoir de régulation dans le secteur de l’énergie. Tout simplement. Un pouvoir de régulation qu’il compte assumer par devoir, celui de garantir la défense des droits de notre population et par incidence, des consommateurs".



Le représentant ajoute : "Nous avons reçu la TEP et EDT-Engie en commission législative le 1er mars dernier.

Les points de divergence ont été exprimés. Certains points soulevés de manière constructive par la TEP ne me semblent pas, a priori, insurmontables. (...) EDT-Engie a pour sa part, adopté une posture globalement, voire radicalement défavorable. Certains propos tenus ont donné lieu à quelques échanges … « sous-tension ». Des rapports qu'Antonio Perez qualifie de regrettables car "toute relation déléguant-délégataire doit s’inscrire dans une permanente et perpétuelle quête du meilleur service rendu en faveur de notre population. Des dérives ont été constatées au détriment de la collectivité et des usagers. Il est du devoir du gouvernement d’y remédier. C’est l’objectif de ce texte, conforté notamment par plusieurs décisions de la cour des comptes et des juridictions administratives".

Le rapporteur de cette loi de Pays enfonce le clou, rappelant à nouveau que l'objet de ce texte est donc de : "corriger certaines pratiques qui pouvaient s'avérer préjudiciables pour les intérêts du Pays et donc de l'intérêt général".