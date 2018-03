Une liste de dissidents du Tavini dans la course aux Territoriales : "on veut servir et pas se servir"

Heia Parau et Vatea Heller disent vouloir en finir avec la politique depuis une tour d'ivoire. Avec eux : des mères de familles, des ouvriers et salariés. Ils s'adressent aux foyers, et à ceux qui ne vont plus aux urnes.

"A l'entrée de la Maison du peuple, personne n'a été entendu par ceux qui nous dirigent. Pourquoi une telle indifférence? Comment ces élus qui ont été placés là n'ont pas entendu ce cri de détresse? Devant ce constat, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça. c'est un mouvement qui se veut rassembleur, fédérateur, un ensemble de savoirs faire, de compétences, d'expériences. Il va au delà des clivages. Ce qu'il s'est passé la semaine dernière est la preuve que tous bords politiques confondus, la population a été capable de se réunir pour porter un même message dans la rue"





Heia Parau fait partie des proches d'Oscar Temaru. Conseillère municipale à Faa'a, elle oeuvre pour la communication du parti indépendantiste. Vatea Heller est lui agent communal à Faa'a. Que pense le leader du Tavini Huira'atira de leur initiative? "Nous avons informé le leader du parti indépendantiste que nous avons décidé de nous lever et que nous souhaitions mener un autre combat que celui du syndicat, et de proposer une nouvelle vision : celle de la population. Car qui mieux que le peuple peut dire ce dont il a besoin", relate Heia Parau. "Le taux d'abstention aux élections est très inquiétant. On n'a jamais rien fait pour aller vers cette population. Les différentes réformes proposées par les gouvernements successifs ne conviennent visiblement plus à ces personnes. Les jeunes font partie des abstentionnistes. Pourquoi? Peut-être parce-que nos élus ne sont pas exemplaires. Ils ne parviennent pas à les toucher."



Cette liste devrait être la seule menée par une femme, du moins, tant qu'aucune décision de justice ne contraint le Tahoera'a à faire de même. "Nous n'avons pas encore arrêté le nom de notre liste. Un nom, c'est important. Cela symbolise notre vision. On ne peut pas se précipiter. Il a été décidé par tous ceux qui sont avec nous de mettre une femme à la tête de cette liste, et de proposer que ce soient des femmes qui soient têtes de sections. C'est pour donner une place encore plus importante et légitime aux femmes. Les femmes doivent avoir un rôle important pas seulement dans le foyer mais aussi là où l'on décide parce-qu'elles ont suffisamment de maturité, de bienveillance, de compréhension pour bien réagir", conclût sa meneuse.



Laure Philiber