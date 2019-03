Une journée pour célébrer la rencontre de James Cook et Tupaia

Une journée pour s'initier à la culture polynésienne :



La première partie de cette célébration se déroulera durant la journée du 13 avril, de 9 heures à 16 heures, dans les jardins de la Pointe Vénus. Ouvert gratuitement à tous, c’est un véritable village polynésien qui sera installé grâce à la participation d’artisans qui partageront leurs savoirs par le biais d'initiations culturelles uniques et ludiques. Au programme de cette journée, plusieurs ateliers d’initiations : tatouage traditionnel, tapa, lancé de javelots, décorticage de cocos, ma’a Tahiti, va’a.



Et pour en savoir davantage sur les personnages de James Cook et Tupaia, des mini-conférences et une exposition retraçant leurs vies seront exposées durant cette journée. L’histoire de ces scientifiques et navigateurs, ainsi que celle du Polynésien Tupaia sera relatée lors de ces interventions qui seront proposées sous le fare pote’e de la Pointe Vénus. La navigation ancestrale sera également mise à l’honneur grâce à l’intervention de Corinne Raybaud docteure en Histoire et Jean-Claude Teriieooiterai, ethnolinguiste, membre de l'Académie Tahitienne.